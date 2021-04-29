Обвиненную в насилии и угрозах убийством звезду турецких сериалов разлучили с ребенком

По словам звезды сериалов "Стамбульская невеста", "Любовь против судьбы" и "Я так долго тебя ждал", экс-супруга ограничивает его общение с ребенком. Накануне сыну Озджана Дениза, Кузею, исполнилось три года. Знаменитость планировала провести этот день с наследником: актер купил торт в два яруса, подарок. Встреча не состоялась. Бывшая жена актера, Фейза Актан, ребенка не привезла, хотя и обещала.
Звезда сериала "Любовь против судьбы" отметила, что не получала новостей о Кузее уже десять дней. Озджан Дениз считает, что Фейза Актан пытается ранить его, разлучив с сыном.
Ранее Озджан забирал наследника не реже четырех раз в месяц. Артист считает, что и этого мало для нормального общения родителя и ребенка.
Напомним, Озджан Дениз и Фейза Актан не смогли развестись мирно. Проблемы начались, когда бывшая супруга актера, которая, к слову, на 20 лет его моложе, отказалась покинуть его дом в Стамбуле. Более того, женщина заявила, что алименты, которые она получает от Дениза недостаточны. В ответ Озджан решил отсудить ребенка у бывшей жены – он потребовал единоличной опеки. Кроме того, в ноябре 2020-го турецкая знаменитость обвинила Актан в вымогательстве.
В январе 2021 года Фейза Актан обратилась в правоохранительные органы. Женщина сообщила, что актер турецких теленовелл угрожал убить ее и подверг эмоциональному насилию. Проводится расследование. Прокурор уверен в виновности артиста и требует упечь того за решетку. Озджану Денизу грозит от шести до 18 месяцев заключения. Актер отрицает все обвинения.
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