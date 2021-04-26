Сафронов купал свою любовницу Васильеву в роскоши: Умел вкладывать деньги в будущее

Художник Никас Сафронов рассказал, что в свое время был без ума от актрисы Татьяны Васильевой.

На днях артистка в эфире "ББ-шоу" рассказала Ольге Бузовой подробности личной жизни. Знаменитость заявила, что у нее было много мужчин, однако она считает, что ни один из них ее по-настоящему не любил. Звезда вспомнила и о своем романе с Никасом Сафроновым. Татьяна Васильева отметила, что он – замечательный человек, с ним никогда не бывало скучно, но их отношения оказались недолговечны.

Никас Сафронов был удивлен откровениями актрисы. Он подчеркнул, что был без ума от артистки, всегда старался порадовать ее и сделать приятное. Роман продолжался несколько лет, они много путешествовали, проводили вместе время. По его словам, эйфория длилась довольно долго. Впрочем, отношения художник никогда не афишировал.

По словам живописца, в 90-е у него было много романов с известными женщинами, однако Васильева занимала среди них особое место. Сафронов признался, что всегда старался брать на себя все расходы. Он отметил, что до него в жизни Татьяны Васильевой были мужчины, которые пытались делить с ней ее хлеб, у него же было другое правило.

"Я умел вкладывать деньги в свое будущее. А у Тани это не получалось", – подчеркнул Никас Сафронов.

Художник добавил, что всегда привозил подруге дорогие подарки, старался окружать ее заботой и любовью. Причем он баловал презентами не только Васильеву, но и ее детей. Живописец отметил, что с дочерью артистки Лизой у него были непростые отношения, а вот с сыном Филиппом они очень хорошо ладили.