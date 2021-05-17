Домогался мужчина: актер Матросов из сериала "Две судьбы" хорошенько отделал обидчика

Популярный актер Денис Матросов рассказала о неприятном опыте, пережитом в прошлом. Звезду отечественных теленовелл домогался мужчина.

Артист сериалов "Кармелита", "Две судьбы" сообщил, что не только женщины страдают от грязных приставаний – представители сильной половины человечества тоже сталкиваются с харассментом. Денис Матросов знает об этой теме не понаслышке.

Однажды к знаменитости приставал мужчина. Денису пришлось применить силу, чтобы раз и навсегда отвадить от себя назойливого ухажера. "Ну, у меня рука большая", – сказал Матросов. Звезда сериала "Две судьбы" так отделала человека, что тот неделю не мог выйти из дома.

Матросов считает, что на домогательства можно и нужно отвечать насилием. По словам Дениса, в ситуации харассмента каждый делает для себя выбор.

Напомним, ранее актриса Ирина Безрукова рассказала, как к ней приставал известный режиссер. Имя обидчика знаменитость так и не назвала. Безрукова отвергла ухаживания кинематографиста, врезав ему по лицу. Отказ от интима, считает Ирина, сказался на ее карьере.

Напомним, Денис Матросов 14 лет был супругом звезды сериала "Склифосовский" Марии Куликовой. Знаменитости познакомились на площадке ленты "Две судьбы". У пары есть общий ребенок – сын Иван. После развода Денис и Мария смогли остаться друзьями. Экс-супруга считает Матросова отличным папой.