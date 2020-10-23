"Я на пятом месяце": звезда сериала "Склифосовский" обнародовала "беременное" фото

По словам знаменитости, кадр был сделан в 2010 году. Мария Куликова позирует с режиссером сериала "Склифосовский" Юлией Красновой. Звезды кино, как оказалось, близко дружат.
Куликова опубликовала фото в личном "Инстаграм". Так Мария поздравила Юлию с днем рождения. "Я на пятом, по-моему, месяце, кстати!" - подписала снимок звезда. Куликова поведала, что ее отношения с Красновой отлично сложились, несмотря на разницу в возрасте.
Напомним, Мария Куликова стала мамой в августе 2011 года. Артистка родила сына, которого назвала Иваном. Отцом мальчика является актер Денис Матросов. Когда Ивану было всего четыре года, его родители развелись.
Звезда сериала "Склифосовский" не любит рассказывать о личной жизни. Мария Куликова не скрывает, что ее сердце давно занято, однако говорить об избраннике отказывается. Во второй раз идти под венец актриса не спешит.
Ходят слухи, что Марию Куликову связывают романтические отношения с Виталием Кудрявцевым. Об интрижке артистов сообщила журналистам экс-супруга мужчины, Серафима Низовская. Интересно, что Кудрявцев эту информацию публично опроверг. Заявление артиста окончательно запутало поклонников звезды сериала "Склифосовский".
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