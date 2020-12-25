Куликова о браке с Матросовым: Мы совершили роковую ошибку

Звезда сериала "Склифосовский" смогла сохранить дружеские отношения с бывшим мужем и коллегой по цеху Денисом Матросовым. Развод помог Марии Куликовой понять, что счастье любит тишину.

"Когда я жила с Денисом, мы совершили роковую ошибку, много рассказывая о частной жизни, пуская журналистов в наш дом", – сказала Мария Куликова в свежем интервью.

Звезда сериала "Склифосовский" отметила, что впредь подобных ошибок совершать не будет. Актриса считает, что пришла пора оберегать личную жизнь от любопытных поклонников. С возрастом Мария Куликова стала мудрее.

Денис Матросов, как заметила артистка, – потрясающий отец. Десятилетний наследник знаменитостей, Иван, много общается с папой. Когда Мария уезжает на съемки, отпрыск живет с Денисом.

Актриса всегда говорит о бывшем муже только хорошее. Куликова внушает сыну, что его отец самый лучший. По словам Марии, Иван уже интересовался, почему его родители расстались. Звезда "Склифосовского" объяснила наследнику, что чувства закончились, но осталась дружба.

Отпрыск звезд сериалов мечтает стать бизнесменом. Мальчик хочет проектировать и производить канцелярские товары. Также Иван интересуется самолетами. Десятилетний ребенок уже разбирается в устройстве летательных аппаратов.

Напомним, Денис Матросов и Мария Куликова познакомились на съемках сериала "Две судьбы". Через три года после начала романа артисты отправились в ЗАГС. Знаменитости были мужем и женой 14 лет. Ходят слухи, что звезда сериала "Склифосовский" сегодня живет с актером Виталием Кудрявцевым. Мария эту информацию опровергает.