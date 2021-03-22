Узнавшая неутешительную правду Лолита вручила Федункив результаты ДНК-теста

Марина Федункив сдала ДНК-тест на выявление болезней. Анализ обнаружил наследственную предрасположенность артистки к некоторым недугам. Результаты исследования звезде сериала "Реальные пацаны" вручила певица Лолита Милявская.
Вокалистка отметила, что у Федункив есть проблемы, которые вот-вот дадут о себе знать. По словам Лолиты, у Марины нарушено усвоение важного витамина – фолиевой кислоты. Звезда сериала "Реальные пацаны" рискует заработать гипертонию и атеросклероз. У актрисы склонность к астме и сердечным недугам.
Милявская рассказала также, что лет так до 40 Федункив была подвержена депрессиям. Актриса ситкома подтвердила эти данные. Временами она впадает в состояние апатии и не может выходить из дома.
Беседа звезд состоялась в рамках проекта "ДНК-шоу". Лолита Милявская выступает ведущей программы.
Марина Федункив рассказала также, что до переезда в Москву сменила много профессий. В родной Перми звезда сериала "Реальные пацаны" трудилась воспитателем в приюте, перебирала овощи на базе, была проводницей. Федункив призналась, что зарабатывала перепродажей постельного белья пассажирам поездов.
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