Хлебнувшая горя в браке Федункив за версту видит непутевых мужей

Марина Федункив долгие годы тянула лямку главы и опоры семейства. Сегодня знаменитость жалеет о некоторых своих решениях.

Звезда сериала "Реальные пацаны" в свое время на собственном опыте убедилась, что терпеть плохих мужей нельзя. Марина Федункив признавалась в интервью, что ее второй брак – выкинутые на помойку 13 лет жизни. Сегодня актриса жалеет, что пыталась спасти непутевого супруга от пагубных пристрастий и откладывала развод. "Надо было раньше уходить" – сетует знаменитость.

Умудренная горьким опытом Федункив теперь с первого взгляда отличает хорошего супруга от неважного. Кроме того, Марина знает, как "рулить" даже самым безалаберным мужчиной. Долгие годы артистка была в своей семье главой и кормильцем. В свежем реалити-шоу "Моя жена рулит" телеканала "Суббота" звезда ситкома научит женщин командовать мужьями на кухне. Марина Федункив – ведущая проекта.

В программе "Моя жена рулит" мужчины и женщины поменяются местами. Представители сильной половины человечества встанут к плите и попробуют приготовить вкусности по рецепту от шеф-повара. Контролировать процесс будут избранницы участников. Дамы будут следить за мужьями через монитор и инструктировать их через наушник. Самый успешный участник получит денежный приз.

Напомним, звезда сериала "Реальные пацаны" дважды пыталась обрести личное счастье. Первый брак Марина Федункив был гражданским и продлился 13 лет. Избранник был не в состоянии обеспечить семью, поэтому деньги приходилось зарабатывать Марине. Расставшись с первой любовью, артистка пошла в ЗАГС с предпринимателем по имени Михаил. После замужества Федункив узнала, что супруг алкоголик и наркоман. Марина благоверного не бросила, а попыталась направить на путь истинный. Запрещенные вещества в итоге повлияли на психику и интеллект Михаила. Муж начал поднимать руку на Федункив и выносить вещи из дома. В этих отношениях знаменитость была 13 лет.