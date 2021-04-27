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Нагиев ответил на вопросы о трех разных любовницах и уколах красоты

Нагиев ответил на вопросы о трех разных любовницах и уколах красоты

Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей второй половинке и личных конфликтах.
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Дмитрий Нагиев редко рассказывает о личной жизни. Среди отечественных знаменитостей он является одной из самых закрытых личностей. Тем не менее, на днях он дал откровенное интервью, в котором приоткрыл завесу тайны.

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Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

Весной прошлого года поползли слухи о том, что о Дмитрие Нагиеве снимают фильм. Его производством занималась режиссер Валерия Гай Германика. Картина уже начала сниматься, однако потом проект был приостановлен. По словам Нагиева, он не понял причину, по которой съемки прекратились. Об этом он рассказал в беседе с Екатериной Зыковой в шоу "Кино в деталях" на СТС.

Как пишут СМИ, возможной причиной прекращения съемок могла стать скрытность Нагиева. Скорее всего, Германика настаивала на разговоре о личном. Поговаривают, что Нагиев воспитывает двух детей от разных женщин. Одна из них – Наталья Коваленко. Когда они начали встречаться, Дмитрий еще состоял в браке с женой Аллой. По слухам, роман длится по сей день. От обеих женщин, по слухам, у Дмитрия Нагиева дети.

Есть другая информация о том, что у Нагиева сейчас появилась еще одна любовница. И у нее якобы от Дмитрия тоже есть дочь...

В разговоре с журналисткой Дмитрий Нагиев не стал опровергать сообщения СМИ. При этом детали о личном он раскрывать не стал.

Также Дмитрий Нагиев рассказал, что недавно режиссер Федор Бондарчук расспрашивал его насчет уколов красоты. Он был уверен, что актер пользуется услугами пластических хирургов. Но Нагиев заверил, что обходится без этого.

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Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 27 апреля 2021, 17:50 Источник: СТС ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Дмитрий Нагиев

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