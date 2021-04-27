Взыграли эгоистичные и низменные черты: Нагиев сделал неожиданное признание

Актер рассказал, почему согласился играть кровожадного маньяка. Дмитрий Нагиев столкнулся со сложностями на съемочной площадке сериала "Чикатило".

На популярной онлайн-платформе выходит сериал о самом жестоком душегубе в российской истории. Андрея Чикатило в ленте сыграл актер и шоумен Дмитрий Нагиев. В свежем интервью артист признался, что изначально ему предложили сыграть следователя. Размышляя о своем месте в сериале, Нагиев потерял сон. В результате он пришел к выводу, что хочет перевоплотиться в маньяка.

Дмитрий не скрывает, что в нем тогда взыграли эгоистичные и низменные черты. Нагиев по-актерски задавался вопросом: смог бы он оправдать поступки, которые априори нельзя оправдать? Найти оправдание деяниям Чикатило Нагиев не сумел, ни как артист, ни как человек. Также шоумен не считает, что бороться со злом нужно показывая его.

Дмитрий Нагиев поведал, что эпизоды убийств стали для него настоящим испытанием. Герой артиста выкалывает жертвам глаза и откусывает соски. Сам Дмитрий испытывает отвращение к любым проявлениям жестокости и насилия. Между тем сцены быта в сериале оказались еще сложнее.

"Чикатило дома — вот это для меня был ад", – поделился артист.

Ранее Дмитрий Нагиев признавался, что ранее отказывался от ролей подобных Чикатило. Актер игнорировал сценарии, в которых много грязи.