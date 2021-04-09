"Кумовство сплошное": Добронравовых обвинили в блате

Виктора Добронравова не пугает сравнение с отцом. Артист расстраивается, когда речь заходит о якобы протекции родителя.

Виктор Добронравов признался, что популярность отца, звезды сериала "Сваты" Федора Добронравова, ему никогда не мешала. Между тем иногда зрители путают его с папой – обращаются как к Федору и говорят, насколько моложе он выглядит в реальности. Впрочем, такие моменты никогда не вызывают у артиста раздражения.

"В тени отца я никогда не был", – подчеркивает Виктор. По словам знаменитости, с ранних лет родители воспитывали в нем индивидуальность и самостоятельность. Отец для Добронравова – гордость и любовь.

В этом плане намного больше Виктору помешали съемки в сериале "Не родись красивой". Лента вышла на экраны в 2005 году и обрела невероятную популярность. Несколько лет после выхода мелодрамы Добронравова называли именем его героя, курьера Феди.

"Был я такой Федя из "Не родись красивой", и это было непросто и даже тяжело", – поведал Виктор.

Добронравов рассказал также, что после выхода фильма "От печали до радости" на его семью обрушилась критика. Дело в том, что в картине снялся сам Виктор, его отец и младший брат Иван. "Добронравов на Добронравове, кумовство сплошное", – читали актеры комментарии в Сети после премьеры.

Виктора такая реакция некоторых зрителей удивила и расстроила. К подобной критике, считает актер, нельзя привыкать, нельзя позволять этому негативу множиться. По словам Добронравова, фильм снимался своими силами, на голом энтузиазме. Создателям картины хотелось рассказать о важных ценностях, таких как материнская, отцовская и сыновья любовь, ведь они остаются неизменными в любую эпоху.