"Еле оправдался": Добронравов бросился в ноги жене с мольбами о пощаде

Федор Добронравов и его упруга пришли на премьеру спортивного кино "Белый снег", которая состоялась в кинотеатре "Каро 11 Октябрь". Актер так жарко обнимался с коллегами, что жена обиделась.

Федор Добронравов по сей день женат на своей единственной супруге Ирине. Они познакомились еще в детстве, когда учились в одной школе. Поженилась и обвенчалась пара еще в 80-е.

У Федора Добронравова два сына с разницей в возрасте в 6 лет. Старшего зовут Виктор, младшего – Иван. Дети пары пошли по стопам отца и тоже стали актерами. У Федора Добронравова три внучки – Варя, Василиса и Вероника.

Актер давно счастлив в браке с Ириной. Однако и в таких крепких союзах случаются ссоры. Как выяснилось, на премьере фильма "Белый снег" Добронравов еле вымолил прощение у своей супруги. Она приревновала его к коллеге Елене Яковлевой, которая слишком горячо расцеловала ее супруга. Так что жена сразу записала 59-летнего мачо в изменщики, и он бросился ей в ноги с мольбами о пощаде. Фото сцены появилось в Сети.

"Встретил свою давнюю подружку Лену Яковлеву. Видите, вон она в черной маске. Но обнималась со мной без маски. Да так получилось по-настоящему, что даже жена приревновала. – Не шутка! Еле оправдался", – рассказал Федор Добронравов.

Фильм "Белый снег" повествует о легендарной лыжнице XX века Елене Вяльбе, которая сама присутствовала на премьере. В картине показали ее птриумф на Чемпионате мира 1997 года, где она завоевала все пять из пять золотых медалей. Также в ее копилке три олимпийских золота и четырнадцать золотых медалей на чемпионатах мира.

