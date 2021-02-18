"Еле оправдался": Добронравов бросился в ноги жене с мольбами о пощаде

Федор Добронравов по сей день женат на своей единственной супруге Ирине. Они познакомились еще в детстве, когда учились в одной школе. Поженилась и обвенчалась пара еще в 80-е.
У Федора Добронравова два сына с разницей в возрасте в 6 лет. Старшего зовут Виктор, младшего – Иван. Дети пары пошли по стопам отца и тоже стали актерами. У Федора Добронравова три внучки – Варя, Василиса и Вероника.
Актер давно счастлив в браке с Ириной. Однако и в таких крепких союзах случаются ссоры. Как выяснилось, на премьере фильма "Белый снег" Добронравов еле вымолил прощение у своей супруги. Она приревновала его к коллеге Елене Яковлевой, которая слишком горячо расцеловала ее супруга. Так что жена сразу записала 59-летнего мачо в изменщики, и он бросился ей в ноги с мольбами о пощаде. Фото сцены появилось в Сети.
"Встретил свою давнюю подружку Лену Яковлеву. Видите, вон она в черной маске. Но обнималась со мной без маски. Да так получилось по-настоящему, что даже жена приревновала. – Не шутка! Еле оправдался", – рассказал Федор Добронравов.
Фильм "Белый снег" повествует о легендарной лыжнице XX века Елене Вяльбе, которая сама присутствовала на премьере. В картине показали ее птриумф на Чемпионате мира 1997 года, где она завоевала все пять из пять золотых медалей. Также в ее копилке три олимпийских золота и четырнадцать золотых медалей на чемпионатах мира.
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