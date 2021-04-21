Звезду "Холопа" и ее будущего мужа психотерапевт сутки не выпускал из помещения

Звезда фильма "Холоп" и сериала "Мылодрама" однажды поняла, что испытывает эмоциональные проблемы. Ольга Дибцева боялась заработать невроз, поэтому обратилась к известному психологу.
Специалист отправил актрису на сеанс групповой психотерапии. По словам звезды "Холопа", мероприятие длилось сутки. Участникам приходилось соблюдать жесткие правила, из помещения их не выпускали.
На тренинге Ольга познакомилась с уроженцем Омска Романом, который позже стал ее мужем. Мужчина работал дизайнером на популярном телеканале, а затем открыл свое дело в IT-сфере. В 2019 году у пары появился первенец – дочь Серафима.
Дибцева призналась, что пошла к психотерапевту из-за детских травм, неуверенности в себе и "синдрома самозванца". В свое время родители держали Ольгу в ежовых рукавицах, их воспитание строилось на жесткой дисциплине и запретах, что отразилось на психике Дибцевой. Мама и папа не одобряли желание Ольги сниматься в кино. Артистка бросила факультет графического дизайна, куда поступила из-под палки, поругалась с родителями и какое-то время с ними практически не общалась. Сегодня звезда "Холопа" отца и мать за все благодарит. Наладить отношения с родней Ольге помог психолог.
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