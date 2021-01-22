Учат бросаться под машины и есть из тарелок незнакомцев: звезда "Холопа" попала в "секту"

Звезда фильма "Холоп", сериалов "Последний министр" и "Мылодрама" посещала курсы по соблазнению мужчин. Ольга Дибцева рассказала об "ужасах", которые на таких сборищах внушают прекрасным дамам.

По словам актрисы, на тренинг по соблазнению мужчин она записалась любопытства ради. Ольга Дибцева собирала материал для сценария, который пишет. Происходящее на курсах для представительниц прекрасного пола повергло звезду фильма "Холоп" в шок.

Артистка считает, что эти тренинги ничем не отличаются от тоталитарных сект. Женщинам на таких собраниях промывают мозги, их превращают практически в проституток.

Участницам тренинга внушают, что все проблемы из-за страха перед мужчинами. Дамам объясняют, дескать, надо забыть о боязни. "Нужно кинуться на них и неадекватно себя вести", – рассказала Ольга Дибцева.

Звезда "Холопа" описала пару "схем", о которых она узнала на тренинге. Например, участницам предлагают подойти к незнакомцу в ресторане и начать есть из его тарелки. Мол, сбитый с толку мужчина таким образом будет завоеван. Еще вариант – броситься под колеса дорогой машины. "Он тебя подобрал, а ты ему: "Дай мне денег на чайник", – иронично добавила Ольга Дибцева.

Звезда фильма "Холоп" считает, что такие курсы могут негативно повлиять на психику. Дамам может потребоваться помощь специалистов после унижений, которым они подвергаются на подобных сборищах.