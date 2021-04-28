"Врезается в память на всю жизнь": звездные друзья принесли соболезнования Дарье Мороз

Дарья Мороз появилась на свет в семье режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. Мать артистки сериала "Содержанки" – выпускница ВГИКа, звезда фильмов "Еще люблю, еще надеюсь", "Инспектор ГАИ", "Трижды о любви", сериалов "ТАСС уполномочен заявить…" и "Воспоминания о Шерлоке Холмсе".
27 апреля Марина Левтова могла бы отпраздновать 62-летие. В честь этого Дарья Мороз опубликовала в микроблоге снимки родительницы из личного архива. В подписи к публикации актриса отметила, что ее десятилетняя дочь Анна очень похожа на знаменитую бабушку.
В комментариях Дарье Мороз выразили соболезнования коллеги по цеху – Елизавета Боярская, Юлия Снигирь и другие. Зрители помнят и любят Марину Левтову. "Образ который вырезается в память на всю жизнь ❤️ вы достойное ее продолжение, ценю ваш талант (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишет пользователь Сети Дарье.
Напомним, Марина Левтова ушла из жизни 27 февраля 2000 года. Знаменитость попала в аварию на снегоходе. В недавнем интервью Дарья Мороз поведала, что в тот роковой вечер родительница уберегла ее от гибели.
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