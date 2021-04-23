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Выпили за встречу и взялись примерять: как Узерли из "Великолепного века" проводит время в Москве

Выпили за встречу и взялись примерять: как Узерли из "Великолепного века" проводит время в Москве

Звезда сериала "Великолепный век" в Москве. Актриса Мерьем Узерли не теряет времени зря.
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Слухи о том, что звезда турецкой теленовеллы о султане Сулеймане приедет в Россию, ходили еще в прошлом году. Спустя время сплетни подтвердились – Мерьем Узерли объявила об участии в международном форуме и посещении российской столицы.

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37-летняя исполнительница роли Хюррем Султан на днях прилетела в Москву. Знаменитость уже успела побывать на Красной площади и погулять в ее окрестностях. Город встретил Мерьем Узерли пасмурной погодой, но на настроении красавицы это практически не отразилось. Звезда сериала "Великолепный век" тепло оделась – привезла модный пуховик.

37-летняя актриса погостила у дизайнера Юлии Яниной. Кутюрье в личном микроблоге опубликовал ряд фото и видео с Узерли. Янина была в восторге от внешнего вида звезды турецкой теленовеллы. "Это же девочка-тинейджер", – воскликнула она.

Юлия и Мерьем выпили по бокалу за встречу и взялись за примерку платья. Как оказалось, наряд для церемонии открытия "ММКФ" изготовила Янина. Дизайнер показала, как звезда "Великолепного века", облачившись в черное платье в пол, разглядывает себя в зеркале.

Как писали "Дни.ру", на красной дорожке Московского кинофестиваля Мерьем Узерли произвела фурор. Никто не ожидал, что актриса, недавно родившая второго ребенка, окажется настолько стройной. В Сети знаменитость осыпали комплиментами. Отметим, что в рамках смотра звезда "Великолепного века" представила фильм со своим участием "Улей".

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Фото: AndreasSuhr/ face to face/ www.globallookpress.com
Автор: 23 апреля 2021, 19:02 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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