Константина Крюкова поздравляют со скорым прибавлением

Константин Крюков и его избранница посетили вечер, который устроила благотворительная организация "Обнаженные сердца". Алина Крюкова появилась на красной дорожке в платье цвета изумруда с огромным бантом на плече. Просторный наряд скрывал фигуру супруги актера сериалов "Ласточкино гнездо", "Грозный", "Легенда Феррари".
Публика предположила, что Алина находится в положении. В "Инстаграме" жену Константина Крюкова уже поздравили с беременностью.
Супруги комментировать домыслы пользователей Сети не стали. Алина пошла другим путем – в личном микроблоге опубликовала снимок, на котором отчетливо видно, что живота у нее нет. Отметим, что Крюкова в последнее время часто выходит в свет. Изменения в фигуре женщины, наверное, заметили бы раньше, будь она беременна.
Напомним, актер Константин Крюков и галеристка Алина Алексеева расписались в 2013 году. Общих детей влюбленные пока не имеют. От первого брака у Константина есть дочь Юлия. Наследницу в 2007 году артисту подарила Евгения Варшавская.
Как писали "Дни.ру", в октябре 2020 года Константин Крюков похоронил бабушку – Ирину Скобцеву. Народная артистка России умерла на 94-м году жизни.
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