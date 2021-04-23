Брат и сестра: почему Троянова из сериала "Ольга" бросила мужа-режиссера

Кинокритик Вячеслав Шмыров хорошо знаком с режиссером и артисткой. Обозреватель живет рядом с Трояновой и Сигаревым. По словам Шмырова, Яна и Василий расстались из-за сериала "Ольга", точнее из-за популярности, которая обрушилась на актрису после выхода ситкома.
Сегодня Троянова – звезда с соответствующими ее статусу гонорарами. Сигарев, в свою очередь, так и не смог выйти за пределы авторского кино, в котором, он, безусловно, мастер.
У режиссера фильмов "Жить", "Волчок", "Страна ОЗ" была возможность зажечь в другой ипостаси. Продюсеры предложили Василию Сигареву создать сценарий для новых эпизодов "Ольги". В итоге работа режиссера киношников не удовлетворила. Крайней в этой истории оказалась Троянова.
Ко всему прочему Василий начал выпивать. Поведение Сигарева у актрисы вызывало только раздражение. Яна, которая ранее страдала зависимостью от алкоголя, теперь следит за здоровьем.
Шмыров уверен, что Троянова не оставит экс-избранника без поддержки. Яна и Василий за годы совместной жизни сроднились. Актриса и режиссер друг другу как сестра и брат. Знаменитости скорее всего даже не будут делить общую жилплощадь. Троянова и Сигарев владеют апартаментами в центре столицы – на Ордынке. Как заметил критик, Яна и Василий – люди щедрые. Звезда сериала "Ольга", например, приезжая в родной Екатеринбург, первым делом оплачивает долги и кредиты близких.
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