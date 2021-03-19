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Сериалы
Стало известно о будущем сериала "Ольга"

Стало известно о будущем сериала "Ольга"

Актер Максим Костромыкин поделился сведениями о ситкоме. Возможно, сериал "Ольга" зайдет на новый сезон.
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В теленовелле Максим Костромыкин сыграл роль влюбленного в главную героиню Григория Юсупова. Работа в сериале "Ольга" подарила артисту популярность и любовь аудитории.

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 Максим Александрович Костромыкин

Максим Александрович Костромыкин актер

Общаясь с репортерами, Костромыкин сообщил, что у теленовеллы есть будущее. "Были планы снимать пятый сезон", – поделился Максим. Актер отметил, что это все данные, которыми он обладает на данный момент.

Максим заметил, что в четвертой части телепроекта его герой начал развиваться. Гриша Юсупов стал человечнее. Работать над персонажем Костромыкину теперь интереснее.

Как писали "Дни.ру", во время трансляции четвертой части "Ольги" Максим Костромыкин работал курьером. Он натягивал шапку до бровей, чтобы его не узнавали клиенты. Посылки он доставлял около шести месяцев.

По словам актера, не все работники телевидения и кино получают баснословные гонорары. Костромыкин призвал не делать однозначных выводов об актерстве.

Напомним, сериал "Ольга" выходит на экраны с 2016 года. Главную роль в картине играет Яна Троянова. Телепроект рассказывает о мастере по маникюру Ольге. Женщина вынуждена одна воспитывать двоих отпрысков, тянуть папу-пьяницу и помогать непутевой младшей сестре. На личную жизнь времени у героини почти не остается.

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Яна Троянова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2021, 11:48 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость661493
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В любой профессии есть люди,похожие на обыкновенных .Не "звездуны","ворюги","маньяки".Молодец,Максим.
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