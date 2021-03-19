Стало известно о будущем сериала "Ольга"

В теленовелле Максим Костромыкин сыграл роль влюбленного в главную героиню Григория Юсупова. Работа в сериале "Ольга" подарила артисту популярность и любовь аудитории.
Общаясь с репортерами, Костромыкин сообщил, что у теленовеллы есть будущее. "Были планы снимать пятый сезон", – поделился Максим. Актер отметил, что это все данные, которыми он обладает на данный момент.
Максим заметил, что в четвертой части телепроекта его герой начал развиваться. Гриша Юсупов стал человечнее. Работать над персонажем Костромыкину теперь интереснее.
Как писали "Дни.ру", во время трансляции четвертой части "Ольги" Максим Костромыкин работал курьером. Он натягивал шапку до бровей, чтобы его не узнавали клиенты. Посылки он доставлял около шести месяцев.
По словам актера, не все работники телевидения и кино получают баснословные гонорары. Костромыкин призвал не делать однозначных выводов об актерстве.
Напомним, сериал "Ольга" выходит на экраны с 2016 года. Главную роль в картине играет Яна Троянова. Телепроект рассказывает о мастере по маникюру Ольге. Женщина вынуждена одна воспитывать двоих отпрысков, тянуть папу-пьяницу и помогать непутевой младшей сестре. На личную жизнь времени у героини почти не остается.
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