Сматывают удочки: многострадальный 2 сезон "Ведьмака" досняли

Съемки второго сезона сериала "Ведьмак" завершились. Творческий коллектив сматывает удочки.

Художник по прическам Жаклин Ратхор, которая помогала актеру Генри Кавиллу перевоплощаться в Геральта из Ривии, рассказала о завершении съемок сериала "Ведьмак". В личном микроблоге сотрудница площадки сообщила, что она и другие работники говорят друг другу "До новых встреч!".

Жаклин также показала в "Сторис" доску для заметок, которая теперь абсолютно пуста. Ратхор добавила, что, согласно графику, работа над "Ведьмаком" завершилась 1 апреля.

Netflix, который ответственен за производство картины, пока отмалчивается. Заявлений на этот счет стриминговый сервис не делал. Дата выхода второго сезона сериала "Ведьмак" на экраны еще не называлась.

Между тем, ходят слухи, что в новой части ленты поклонники увидят флешбэки о детстве Геральта. Мальчика, которому суждено стать ведьмаком, сыграет Александр Сквайерс. Роль его учителя Весемира отдали актеру Джеймсу Бакстеру.

Ранее в Сети появились фото со съемочной площадки "Ведьмака". На них запечатлены всадники в доспехах, которые двигаются вдоль океанского берега. Знающие фанаты назвали эти кадры "Дикой охотой". Эта орда фигурирует в некоторых частях цикла.

Отметим, съемки второго сезона сериала "Ведьмак" несколько раз замораживали. Сначала киношникам мешала пандемия коронавируса – некоторые члены творческого коллектива ленты заразились. Потом исполнитель главной роли Генри Кавилл получил травму ноги и на некоторое время выбыл из обоймы.