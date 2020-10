Новое облачение и беременная героиня: в Сеть попали фото со съемок второго сезона "Ведьмака"

Опубликованы фото со съемочной площадки картины о приключениях Геральта из Ривии. Снимки бэкстейджа второго сезона сериала "Ведьмак" стали резонансными.

Поклонники смогли увидеть актера Имона Фаррена в образе Кагыра Маура Дыффина аэп Кеаллаха. Герой сериала "Ведьмак" облачен в новую броню. Отметим, что Кагыр получил другое облачение после шквала критики. Поклонники истории представляли броню армии Нильфгаарда иначе, о чем сообщили создателям. Художника по костюмам Тима Аслама уволили. Его заменила Люсинда Райт.

На снимках также можно разглядеть персонажей Фрингилью Виго и Францеску Финдабаир. Роли чародеек исполняют Мими Дивени и Месия Симсон. Интересно, что Францеска, судя по большому животу, находится в положении, чего не было в оригинальной истории. Напомним, картина основана на серии книг писателя Анджея Сапковского.

Как писали "Дни.ру" показ второго сезона сериала "Ведьмак" запланирован на 2021 год. Точная дата премьеры пока не названа.

Съемки второй части ленты были заморожены на несколько месяцев из-за пандемии коронавирусной инфекции. Творческий коллектив проекта вернулся к работе 12 августа.

Как поведал исполнитель главной роли Генри Кавилл, съемочной группе пришлось приспосабливаться к новым условиям. Киношникам выдали большой список рекомендаций и запретов, которые помогут снизить риск заражения опасной инфекцией. Коллектив четко выполняет предписания.