Новое облачение и беременная героиня: в Сеть попали фото со съемок второго сезона "Ведьмака"

Поклонники смогли увидеть актера Имона Фаррена в образе Кагыра Маура Дыффина аэп Кеаллаха. Герой сериала "Ведьмак" облачен в новую броню. Отметим, что Кагыр получил другое облачение после шквала критики. Поклонники истории представляли броню армии Нильфгаарда иначе, о чем сообщили создателям. Художника по костюмам Тима Аслама уволили. Его заменила Люсинда Райт.
На снимках также можно разглядеть персонажей Фрингилью Виго и Францеску Финдабаир. Роли чародеек исполняют Мими Дивени и Месия Симсон. Интересно, что Францеска, судя по большому животу, находится в положении, чего не было в оригинальной истории. Напомним, картина основана на серии книг писателя Анджея Сапковского.
Как писали "Дни.ру" показ второго сезона сериала "Ведьмак" запланирован на 2021 год. Точная дата премьеры пока не названа.
You vs. the Vicovarian she told you not to worry about pic.twitter.com/QA0l4dXORv— Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) October 28, 2020
EXCLUSIVE: First look at Francesca Findabair reveals a surprising change in #TheWitcher Season 2https://t.co/NlY0q0Sm5M— Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) October 28, 2020
Съемки второй части ленты были заморожены на несколько месяцев из-за пандемии коронавирусной инфекции. Творческий коллектив проекта вернулся к работе 12 августа.
Как поведал исполнитель главной роли Генри Кавилл, съемочной группе пришлось приспосабливаться к новым условиям. Киношникам выдали большой список рекомендаций и запретов, которые помогут снизить риск заражения опасной инфекцией. Коллектив четко выполняет предписания.
New pictures from #TheWitcher set: Close-ups of the Nilfgaardian armor, Francesca’s dress and morehttps://t.co/B4Bvc8GRoW— Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) October 28, 2020
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