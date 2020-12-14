"Он просто внезапно остановился": звезда "Ведьмака" серьезно травмировалась

Артист травмировал ногу во время работы над экшн-сценой. "Он просто внезапно остановился и явно испытывал сильную боль", – сказал журналистам источник со съемочной площадки сериала "Ведьмак".
Предположительно Генри Кавилл получил травму подколенного сухожилия и мышцы. Знаменитость с трудом ходит. Полноценно трудиться в кадре актер пока не может. "Ему приходится носить тяжелую броню на площадке, и он просто не сможет делать это с травмой ноги", – добавил информатор.
Работа над сценами с участием Кавилла отложена на неопределенный срок, до его полного выздоровления. Простой, скорее всего, отразится на графике производства шоу.
Отметим, съемки второго сезона сериала "Ведьмак" дважды приостанавливали. Всему виной пандемия коронавирусной инфекции. По слухам, большинство членов творческого коллектива картины уже переболели.
Как писали "Дни.ру", ранее от участия в сериале "Ведьмак" отказался актер Туэ Расмуссен. Он должен был играть персонажа по имени Эксель. Артист не смог подстроится под изменения в графике съемок. Кадры с участием Расмуссена пришлось переснимать.
Популярные темы форума
Путин не вор
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Отвратительное
Залетела!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Изменила будущему супругу
В Алкашей вселяются черти
Трусы
Лечение гомосексуализма