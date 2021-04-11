Завязавшая с выпивкой звезда сериала "Друзья" показала кадр со съемок спецвыпуска шоу

Съемки спецвыпуска сериала "Друзья" в самом разгаре. Актер Мэттью Перри показал закулисье шоу.

Работа над 60-минутным специальным эпизодом сериала "Друзья" началась на минувшей неделе. Звезды ситкома уже прилетели в Лос-Анджелес. Они встретились в хорошо знакомых интерьерах шоу, которые старательно воссоздали для проекта. Спецсерия, как обещают создатели, будет проходить в формате интервью.

Исполнитель роли Чендлера Бинга показал в личном микроблоге снимок из гримерной. В кадре Мэттью Перри сидит у зеркала с открытым ртом, а на его лицо наносят тональный крем.

"За секунду до того, как съел кисточку для макияжа", – пошутил Перри над собой. Актер подчеркнул, что фото создано перед "воссоединением" с друзьями.

Поклонники сериала от публикации пришли в восторг. Радость фанатов шоу была недолгой, так как Мэттью почему-то удалил пост почти сразу после публикации.

Отметим, что Мэттью Перри заметно преобразился за последние несколько месяцев. Артист похудел, его лицо посвежело. В Сети пришли к выводу, что работа мотивировала звезду сериала "Друзья" заняться собой. Перемены произошли и в личной жизни актера – он сделал предложение 30-летней зазнобе Молли Гурвиц.

Как известно актер сериала "Друзья" долгое время страдал от алкогольной и наркотической зависимостей. Перри периодически лечился, завязывал, но позже снова срывался.