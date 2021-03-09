Просмотр сериала поставил брак Джорджа Клуни под угрозу

Между тем в свежем интервью Джордж Клуни сообщил, что его супруга, Амаль Клуни, оказалась не в восторге от его героя из "Скорой помощи". По словам актера, его жена только начала смотреть картину о медиках. Поведение Дага Росса возмутило женщину.
Клуни в шутку заметил, что "Скорая помощь" принесла ему неприятности и угрожает его браку. "Я уже забыл, как ужасно порой Росс относился к женщинам", – сказал актер.
Артист отметил, что супруга, находясь под впечатлением от сериала "Скорая помощь", немного изменила свое отношение к нему реальному. Джордж, в свою очередь, не скрывает своего удивления из-за происходящего.
Также Клуни рассказал, как Амаль удалось покорить его сердце. Девушка, как заметил артист, умная, красивая и добрая. Ее обаяние буквально сбивает с ног. Клуни считает, что его жизнь изменилась, когда он встретил избранницу.
Джордж Клуни сделал предложение адвокату Амаль Аламуддин всего через несколько месяцев после начала романа. Актеру пришлось 20 минут стоять на колене с кольцом в руке перед избранницей – та от удивления потеряла дар речи. Влюбленные поженились в сентябре 2014 года в Венеции. В 2017 году у пары родились двойняшки – Элла и сына Александр.
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