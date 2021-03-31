"Наболело-накипело": 43-летняя Екатерина Климова сообщила о разочаровании

Звезда отечественного кино и сериалов воспитывает четверых отпрысков. Себя Екатерина Климова считает строгим родителем. Между тем артистка всегда оставляет место для компромисса.
Прежде чем определиться с наказанием Екатерина Климова ведет с провинившимся отпрыском диалог. Актрисе важно, чтобы ребенок объяснил, почему поступил так или иначе.
Семейство устраивает круглый стол и ведет переговоры. В доме Климовой царит демократия. Каждому дают возможность высказаться. "Что наболело-накипело", – пояснила Климова.
Также Екатерина не сторонник слишком жестких ограничений. Старшая дочь знаменитости, Елизавета, рано начала экспериментировать с внешностью – отрезала челку, косу, начала окрашивать локоны в разные цвета. Климова позволяла наследнице пробовать что-то новое. В итоге к 18-летию Лиза успокоилась и пришла к выводу, что в натуральном цвете шевелюры есть своя прелесть. Ребенок, как заметила звезда кино и сериалов, должен обязательно попробовать изменить себя, чтобы понять природу привлекательности.
43-летняя Екатерина Климова рассказала также, что разочаровалось в дистанционном обучении. Дети слишком расслабляются. Как только сыновья артистки Матвей и Корней вернулись в школу, их оценки улучшились. "Дистант нас подкосил", – поведала актриса.
Напомним, дочь Елизавету знаменитость родила от ювелира Ильи Хорошилова. В браке с коллегой по цеху Игорем Петренко у знаменитости появились сыновья Матвей и Корней, младшая девочка Екатерины Климовой – Белла – дочь актера Гелы Месхи.
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