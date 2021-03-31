Злой рок "Глухаря": слухам о самоубийстве Аверина предшествовала информация о похоронах артиста

Поговаривают, что над сериалом "Глухарь" нависло проклятие. Максим Аверин высказался по этому поводу.

Сериал "Глухарь" завершился десять лет назад, между тем картина все еще на слуху. То и дело в СМИ выходят новости об актерах, снимавшихся в теленовелле. Чаще всего поводы для публикаций грустные. На днях, например, стало известно о смерти артиста Всеволода Хабарова. Его тело обнаружили спустя месяц после кончины в закрытой квартире. До этого от проблем с сердцем скончался 45-летний актер Дмитрий Гусев. В Сети подсчитали – он был 11-й звездой сериала "Глухарь", оставившей этот мир.

Фанаты уверены, что проект преследует злой рок. С этим утверждением категорически не согласен исполнитель главной роли Максим Аверин. По словам актера, "Глухарь" выходил на экраны несколько лет. За это время в картине "снялось пять тысяч" артистов. С многими Максим даже не пересекался.

"Ну рок — это бред какой-то. Ну я-то жив!" - рассудил Аверин.

Между тем Максим отметил, что много раз читал в Сети о собственной кончине. Не так давно актер узнал, что наложил на себя руки. "Покончил с собой". Значит, буду жить долго!" – поведала звезда сериала "Глухарь". Слухам о самоубийстве Аверина предшествовала информация о похоронах артиста.

Как писали "Дни.ру", в феврале 2021 года на экраны вышел восьмой сезон сериала "Склифосовский". Максим Аверин играет в проекте главную роль. Его партнершей является Мария Куликова. Недавно к теленовелле присоединилась Мария Порошина.