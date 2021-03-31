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Сериалы
Злой рок "Глухаря": слухам о самоубийстве Аверина предшествовала информация о похоронах артиста

Злой рок "Глухаря": слухам о самоубийстве Аверина предшествовала информация о похоронах артиста

Поговаривают, что над сериалом "Глухарь" нависло проклятие. Максим Аверин высказался по этому поводу.
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Сериал "Глухарь" завершился десять лет назад, между тем картина все еще на слуху. То и дело в СМИ выходят новости об актерах, снимавшихся в теленовелле. Чаще всего поводы для публикаций грустные. На днях, например, стало известно о смерти артиста Всеволода Хабарова. Его тело обнаружили спустя месяц после кончины в закрытой квартире. До этого от проблем с сердцем скончался 45-летний актер Дмитрий Гусев. В Сети подсчитали – он был 11-й звездой сериала "Глухарь", оставившей этот мир.

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Фанаты уверены, что проект преследует злой рок. С этим утверждением категорически не согласен исполнитель главной роли Максим Аверин. По словам актера, "Глухарь" выходил на экраны несколько лет. За это время в картине "снялось пять тысяч" артистов. С многими Максим даже не пересекался.

"Ну рок — это бред какой-то. Ну я-то жив!" - рассудил Аверин.

Между тем Максим отметил, что много раз читал в Сети о собственной кончине. Не так давно актер узнал, что наложил на себя руки. "Покончил с собой". Значит, буду жить долго!" – поведала звезда сериала "Глухарь". Слухам о самоубийстве Аверина предшествовала информация о похоронах артиста.

Как писали "Дни.ру", в феврале 2021 года на экраны вышел восьмой сезон сериала "Склифосовский". Максим Аверин играет в проекте главную роль. Его партнершей является Мария Куликова. Недавно к теленовелле присоединилась Мария Порошина.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 10:54 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Как менялся Максим Аверин

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