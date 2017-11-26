За свою продолжительную актерскую карьеру Максим Аверин успел претерпеть значительные метаморфозы и сыграть множество ролей. 26 ноября он празднует свой день рождения. Dni.Ru решили вспомнить, как менялся Максим Аверин.
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