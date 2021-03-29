Труп больше месяца лежал в квартире: семья и друзья только узнали о смерти звезды "Глухаря"

Известный актер, профессиональный каскадер и педагог по сценическому движению скончался в собственной квартире. Тело звезды сериала "Глухарь" Всеволода Хабарова пролежало там больше месяца.

Обстоятельства смерти артиста пока выясняются. Всеволод Хабаров скончался на 67-м году жизни. О трагедии в "Фейсбук" сообщила актриса Лариса Бравицкая.

Бравицкая знала Хабарова много лет – вместе учились в ВТУ имени Щепкина. В последний раз Лариса и Всеволод встречались на вечере выпускников несколько лет назад. Уже тогда артистка поняла, что с ее приятелем что-то не так – он был почему-то смущен и подавлен.

Звезда сериала "Глухарь" переживала сложные времена – актер бедствовал, подрабатывал охранником. Иногда Хабарову удавалось появиться на экране в эпизоде, но стоящих предложений не было, сообщает телеканал "360".

Лариса Бравитская сообщила также, что в свое время Всеволод Хабаров дружил с актером Андреем Ростоцким. "Именно Сева был с Андреем в тот роковой, трагический день, когда Ростоцкий сорвался со скалы и разбился. Они всегда были вместе, и на эту гору они тоже лазили вместе. Вдвоем. Но спускались разными тропами..." – поведала артистка.

Хабаров тяжело переживал кончину друга, до конца артист так и не смог смириться со случившимся. По словам Ларисы Бравицкой, актер сериала "Глухарь" был женат. У него есть дочь.