Труп больше месяца лежал в квартире: семья и друзья только узнали о смерти звезды "Глухаря"

Обстоятельства смерти артиста пока выясняются. Всеволод Хабаров скончался на 67-м году жизни. О трагедии в "Фейсбук" сообщила актриса Лариса Бравицкая.
Бравицкая знала Хабарова много лет – вместе учились в ВТУ имени Щепкина. В последний раз Лариса и Всеволод встречались на вечере выпускников несколько лет назад. Уже тогда артистка поняла, что с ее приятелем что-то не так – он был почему-то смущен и подавлен.
Звезда сериала "Глухарь" переживала сложные времена – актер бедствовал, подрабатывал охранником. Иногда Хабарову удавалось появиться на экране в эпизоде, но стоящих предложений не было, сообщает телеканал "360".
Лариса Бравитская сообщила также, что в свое время Всеволод Хабаров дружил с актером Андреем Ростоцким. "Именно Сева был с Андреем в тот роковой, трагический день, когда Ростоцкий сорвался со скалы и разбился. Они всегда были вместе, и на эту гору они тоже лазили вместе. Вдвоем. Но спускались разными тропами..." – поведала артистка.
Хабаров тяжело переживал кончину друга, до конца артист так и не смог смириться со случившимся. По словам Ларисы Бравицкой, актер сериала "Глухарь" был женат. У него есть дочь.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
папа я люблю тебя
Подруга встречаемся с женатым
Все болезни от нервов
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
лицемеры
Разлюбил
Как отписаться?
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?