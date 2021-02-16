Разошедшийся Аверин влепил смачную пощечину Куликовой

В медицинской теленовелле знаменитости играют возлюбленных - Олега Брагина и Марину Нарочинскую. В новых сериях герои Куликовой и Аверина находятся в кризисной ситуации.
Брагин борется с онкологией. Проблемы, связанные с болезнью, отражаются на его отношениях с избранницей. В итоге ситуация накаляется – Олег и Марина начитают драться.
Съемки потасовки неприятно закончились для Марии Куликовой. Погрузившись в роль, ее партнер разошелся и не рассчитал силу. Аверин влепил смачную пощечину Куликовой. Актриса не подала виду и доиграла сцену до конца. Когда режиссер остановил съемку, Мария попросила лед, чтобы приложить к горящему от удара лицу.
Максим Аверин бросился просить прощения у коллеги по цеху. "Маш, прости, я не хотел… Маш, прости, пожалуйста", – взмолился актер сериала "Склифосовский".
@earisdetin
немного не рассчитал силы, но они все равно продолжили доигрывать сцену.... ����##склифосовский ##склиф ##склиф8 ##брагины♬ оригинальный звук - ｅａｒｉｓｄｅｔｉｎ
Произошедшее засняли операторы. Кадр со съемок медицинской ленты обнародовали в Сети. Поклонники жалеют Марию Куликову. Фанаты сериала "Склифосовский" отметили, что эпизод с потасовкой выглядит очень натурально.
Отметим, что в декабре 2020 года начались съемки девятого сезона сериала "Склифосовский". В этой части появится актриса Мария Порошина. Звезда теленовелл получила роль нового доктора.
Популярные темы форума
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
Что случилось дальше с этими девушками ? Их отпустили ?
А у вас есть вторая половинка?
Как жить с мужчиной который изменил?
Я решилась
Ната и Лиона сыграли свадьбу.
Вам нравится принцесса Кейт Миддлтон ?
Я
Как побороть жадность в себе?
Сын " сошёл с ума "