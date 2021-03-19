Верх вот-вот соскользнет: встретившая мужа после разлуки Боярская предстала в сексапильном виде

Актриса прилетела из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы выйти на сцену Театра наций. Елизавета Боярская участвует в постановке по пьесе Чехова "Дядя Ваня".
За кулисами знаменитость сделала фото и опубликовала его в личном микроблоге. Елизавета запечатлела собственное отражение в зеркале. Боярская на снимке облачена в легкое платье с открытыми плечами и рукавами-фонариками. Создается впечатление, что верх наряда вот-вот соскользнет вниз, обнажив прелести Елизаветы. Это добавляет образу знаменитости сексапильности.
Подписчики осыпали Боярскую комплиментами. Провокационный снимок звезды вызвал у многих восторг.
В столице Елизавета Боярская, скорее всего, встретилась с мужем – актером Максимом Матвеевым. Артист оставил Санкт-Петербург несколько месяцев назад, чтобы сниматься во втором сезоне сериала "Триггер". Ранее Матвеев говорил, что работа над теленовеллой продлится около полугода. Все это время он вынужден быть в разлуке с женой и детьми.
Отметим, в Москве Елизавета Боярская увиделась с коллегами по цеху и друзьями. Актриса рада, что театральная жизнь постепенно возвращается в норму после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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