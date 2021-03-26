Неожиданно вспыхнула: курившей рядом с бензином Сутуловой обожгло лицо

Звезда сериала "Содержанки" в юности очень комплексовала из-за ожогов на лице. Ольга Сутулова считала себя некрасивой.

Однажды 14-летняя Сутулова решила покурить с друзьями. Ольга стояла с горящей сигаретой около канистры с бензином. Емкость неожиданно вспыхнула. Звезде сериала "Содержанки" обожгло лицо.

Ожоги были небольшие и оставили чуть заметные следы. Ольга Сутулова очень переживала из-за перемен во внешности. "Мама, я теперь некрасивая", – жаловалась девушка родительнице. Ольга очень страдала.

Любовь к себе и уверенность пришли к Сутуловой значительно позже – к 25 годам. Актриса получила роль в картине "Ленинград". Для съемок Ольга побрилась налысо. Знаменитость не боялась выглядеть неженственно и непривлекательно в кадре. Она просила гримеров сделать ей синяки под глазами, измазать щеки грязью. "И как-то это, видимо, принесло ощущение, что все хорошо", – рассказала звезда сериала "Содержанки" в свежем интервью.

Отметим, что в подростковом возрасте Ольга Сутулова вообще не думала об актерстве. В кино она попала еще в юности, между тем жизнь хотела посвятить изучению истории. Артистка пробовала поступить на исторический факультет, но не прошла на бюджет. Учиться платно Ольга не хотела.

Сутулова прошла во ВГИК. Проучившись всего год Ольга Сутулова забрала документы. Отсутствие законченного образования не мешает артистке работать.