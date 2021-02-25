"Я была танцовщицей": Кошмал раскрыла правду о собственном появлении в "Сватах"

"Я была танцовщицей в продюсерском центре", – рассказала знаменитость поклонникам. Однажды к Анне и ее товарищам подошел директор по актерам сериала "Сваты" и сообщил, что в ситком требуется девушка на роль внучки.
Кошмал и другие желающие пройти кастинг записали актерские "визитки". Спустя время Анна узнала, что она и некоторые ее подруги прошли в следующий тур отбора. В итоге Анна Кошмал, опередив конкуренток, получила роль Жени Ковалевой.
Артистка отметила, что работа в "Сватах" стала для нее дебютной. Появление в многосерийной картине помогло девушке определиться с выбором будущей профессии.
Анна не скрывает, что сначала играла из рук вон плохо. Ей потребовалось несколько недель, чтобы освоиться в кадре. Как рассказывала Кошмал в одном из интервью, первые сцены с ее участием так и остались на полке. Эпизоды не увидели свет, так как у "Сватов" сменился режиссер и концепция. Артистка такому повороту событий была только рада. Знаменитость стеснялась собственной неопытности.
Напомним, летом 2021 года киношники планируют продолжить работу над седьмой частью сериала "Сваты". Этот сезон будет финальным. Творческий коллектив теленовеллы начал трудиться над новыми эпизодами в феврале 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции проект пришлось заморозить.
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