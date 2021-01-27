Набрала 18 килограммов: звезда "Сватов" Кошмал рассказала о беременности

Артистка стала мамой 28 июня 2018 года. На свет появился сын знаменитости Иван. По словам Анны Кошмал, за беременность она набрала 18 килограммов. Актриса быстро вернулась в прежнюю форму благодаря веганскому рациону.
Отметим, что артистка избегала продуктов животного происхождения и в процессе вынашивания младенца. Как призналась звезда "Сватов", растительная диета значительно облегчила ее самочувствие в этот непростой период.
В "Сторис" личного "Инстаграм" Анна опубликовала архивные фото. В кадре она позирует с большим животом на фоне цветущей природы.
Кошмал отметила, что материнство доставляет ей большое удовольствие. "Самое большое счастье на свете", – рассудила знаменитость. Анна уверена, что никакие карьерные достижения не могут сравниться с той любовью, которую дает малыш.
Говоря о работе, Анна Кошмал призналась, что мечтает вернуться на съемочную площадку сериала "Сваты". Знаменитость очень хочет, чтобы седьмой сезон ситкома увидел свет. По словам актрисы, ее постоянно спрашивают о судьбе финальной части теленовеллы. Кошмал подчеркнула, что будущее "Сватов" пока остается туманным. Напомним, седьмой сезон картины заморозили из-за пандемии.
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