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Набрала 18 килограммов: звезда

Набрала 18 килограммов: звезда "Сватов" Кошмал рассказала о беременности

Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/
Звезда сериала "Сваты" вспомнила о самом волнительном периоде в жизни. Анна Кошмал показала себя на приличном сроке беременности.
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Артистка стала мамой 28 июня 2018 года. На свет появился сын знаменитости Иван. По словам Анны Кошмал, за беременность она набрала 18 килограммов. Актриса быстро вернулась в прежнюю форму благодаря веганскому рациону.

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Отметим, что артистка избегала продуктов животного происхождения и в процессе вынашивания младенца. Как призналась звезда "Сватов", растительная диета значительно облегчила ее самочувствие в этот непростой период.

В "Сторис" личного "Инстаграм" Анна опубликовала архивные фото. В кадре она позирует с большим животом на фоне цветущей природы.

Кошмал отметила, что материнство доставляет ей большое удовольствие. "Самое большое счастье на свете", – рассудила знаменитость. Анна уверена, что никакие карьерные достижения не могут сравниться с той любовью, которую дает малыш.

Говоря о работе, Анна Кошмал призналась, что мечтает вернуться на съемочную площадку сериала "Сваты". Знаменитость очень хочет, чтобы седьмой сезон ситкома увидел свет. По словам актрисы, ее постоянно спрашивают о судьбе финальной части теленовеллы. Кошмал подчеркнула, что будущее "Сватов" пока остается туманным. Напомним, седьмой сезон картины заморозили из-за пандемии.

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Автор: 27 января 2021, 16:52 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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