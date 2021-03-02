Звезду сериалов "Ольга" и "Псих" депортировали после задержания и допроса

Звезда сериалов "Ольга" и "Псих" была задержана в украинском аэропорту "Борисполь". Пограничники допросили заслуженную артистку России Розу Хайруллину.

На знаменитость обратили внимание во время оформления пассажиров рейса следовавшего из Минска. Стражи порядка Украины выяснили, что прилетевшая Роза Хайруллина ранее посещала "оккупированный" Крым.

Звезду сериала "Ольга" допросили. Заслуженная артистка России рассказала, что была на полуострове по личному поводу.

Хайруллину выдворили с территории Украины, отправив ее самолетом в Минск. Пограничники привлекли Розу Вакильевну к административной ответственности. Кроме того, звезде сериалов на три года запретили въезд в Незалежную.

Видео допроса Розы Хайруллиной украинские пограничники опубликовали на официальной странице ведомства в "Фейсбук". "Кина не будет", – язвительно озаглавили пост о задержании российской звезды сотрудники службы.

Напомним, на Украине ведут негласный "черный список", в который записывают российских певцов и актеров. Попасть под «санкции» можно, например, посетив Крым, или высказав непопулярное в Незалежной мнение. Напомним, не так давно в перечень попала другая звезда сериалов – Глафира Тарханова.