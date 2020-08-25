Звезда сериала "Ольга" Хайруллина впервые высказалась об уходе от Машкова

Звезда сериала "Ольга" прокомментировала свой уход из Московского театра Олега Табакова. Роза Хайруллина пожаловалась на усталость.

Знаменитость подчеркнула, что худрук Владимир Машков не выгонял ее с работы. Роза Хайруллина сама решила оставить театр, так как аудитории ей больше нечего сказать.

Звезда сериала "Ольга" отметила, что зрители приходят в зал, чтобы зарядиться энергией от артиста. Однако, если актер на сцене немногим отличается от своей аудитории, то смысл театра пропадает.

"Я не понимаю артистов, которые собираются играть на сцене в наше время. Сомневаюсь в смысле театра сегодня", – заявила Роза Хайруллина, добавив, что берет паузу.

Актриса сериала "Ольга" призвала поклонников не переживать за нее. Возможные материальные трудности не пугают актрису. В театре Табакова Хайруллина повела хорошие годы, но они подошли к концу.

Отметим, что звезда сериала "Ольга" пока проживает служебном общежитии на Сретенке. Собственной жилплощади в Москве у актрисы нет.

Как писали "Дни.ру", ранее появились данные об увольнении Розы Хайруллиной из театра Олега Табакова. Сообщалось, что художественный руководитель учреждения Владимир Машков освободил от должности актрису и нескольких ее коллег. Новость стала резонансной, в Сети разгорелся скандал. Поклонники переживали за судьбу звезды сериала "Ольга".