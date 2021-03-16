Устроившаяся курьером звезда сериала "Ольга": Шапку на лоб, чтобы не узнали

Максим Костромыкин развеял миф о том, что артисты купаются в деньгах. Звезде сериала "Ольга" в перерывах между съемками работает не по профессии.

В свежем интервью Максим отметил, что не все актеры получают баснословные гонорары. Костромыкин рассказал, что в минувшем ноябре был вынужден устроиться курьером в логистическую компанию.

Артист доставлял посылки, а в это время по телевизору транслировали сразу два сериала с его участием – "Желтый глаз тигра" и четвертый сезон ситкома "Ольга". Костромыкину приходилось надвигать шапку низко на лоб, чтобы клиенты его не узнали.

Курьером Максим трудился полгода. Артист призвал не делать однозначных выводов о его профессии.

Скоро на "Пятнице!" состоится премьера сериала "Аль-капотня". В центре повествования – инспектор по делам несовершеннолетних Павел. Главная роль в картине досталась Максиму Костромыкину. По словам актера, его герой – смельчак и борец, который искренне любит свой район и подопечных.

Снимали сериал "Аль-капотня" летом 2020 года. Творческий коллектив работал слаженно и быстро. Ограничения, связанные с пандемией, не помешали создателям проекта. Максим Костромыкин вспомнил, что сложнее всего съемочной группе пришлось в конце июня, когда на улице было аномально жарко. "Снимали в отделе милиции, окна не открыть, кондиционер не работал", – поделился актер.