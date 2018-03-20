Максим Александрович Костромыкин актер

Биография

Максим Костромыкин – российский актер, к которому известность пришла неожиданно. Долгое время он снимался в популярных фильмах и сериалах, однако ему доставались второстепенные роли. Мало кто из зрителей замечал актерский талант. Но все изменилось после выхода в свет кинокартины «Брестская крепость», где он сыграл Кольку. В многосерийном проекте «Ольга» телезрители, несомненно, запомнили его романтичного персонажа – водителя катафалка Григория.

Семья

Родители Максима – далекие от кинематографа люди. Вскоре после рождения будущей звезды российского кинематографа мама с папой покинули Казахстан и переехали в Калининград. Здесь и прошло детство мальчика.

Детство и юность

В интервью Костромыкин как-то признался, что в детстве он был далек кинематографа. Его главным увлечением были книги и беготня во дворе с друзьями. Никто и подумать не мог, что маленький весельчак в будущем получит хорошие роли в известных фильмах и сериалах. Но однажды он увлекся школьной самодеятельностью, что предопределило его жизненный путь.

После любительских постановок парень твердо решил, что поступит во ВГИК. Ради осуществления заветной мечты переехал в Москву. Ему удалось проявить талант и поступить на курс Игоря Ясуловича, который известен своим мастерством открывать новых звезд кинематографа. В 2006 году Максим окончил институт и стал дипломированным актером.

Карьера

После учебы Максим не сразу начал сниматься в фильмах и сериала. Поначалу он трудился в театре имени Станиславского. Особенно запомнились его роли в постановках «Холодная осень», а также «Куба – любовь моя». После перехода в ТЮЗ в Москве спектаклей стало гораздо больше, и талантливого артиста приметили известные кинодеятели.

Начало карьеры в кинематографе

В 2003 году Костромыкин получил небольшую роль в фильме «Моя родня». Затем режиссеры активно приглашали актера сниматься в известных сериалах, однако дело ограничивалось игрой неприметных персонажей. Опыт накапливался, и целеустремленный Максим знал, что в скором времени получит звездную роль.

Успех

Сыграв более чем в десяти кинопроектах, Костромыкин так и не стал известен широкой публике. Но все изменил полнометражный фильм «Брестская крепость», где он сыграл роль парнишки Николая. Картина получила восторженные отзывы от кинокритиков и зрителей. Она собрала в прокате около девяти миллионов долларов.

После успеха военной киноленты роли посыпались, словно из рога изобилия. Правда, актеру не доставались основные персонажи. Хотя проекты были знаковыми. Достаточно упомянуть сериалы «Полицейский с Рублевки», «След» и «Обратная сторона Луны». В многосерийном фильме «Ольга» ему предложили сыграть Виталика, возлюбленного главной героини. После выхода кинопроекта в свет многие телезрители полюбили артиста.

Личная жизнь

О личной жизни звезды российских сериалов известно немного. Максим старается избегать внимания общественности, журналистам с трудом удается узнать о его хобби и интересах. Даже странички в социальной сети он не ведет. Единственное исключение он делает для «Фейсбук», где самостоятельно ведет профиль, однако ценной информации о личной жизни там нет.

Интересные факты

После ухода из театра Станиславского Максим продолжать иногда появляться там, но уже в качестве приглашенного актера.

Костромыкин живет в Москве. В интервью часто говорит о том, что из-за съемок в фильмах и сериалах у него не остается времени на романы с девушками.

Предпочитает больше сниматься в сериалах, нежели в полнометражных фильмах. Вероятно, с этим связано отсутствие большого количества свободного времени.

Пока не имеет значимых наград в кинематографе. Однако критики высоко оценивают роли артиста.





Роли

Хотя в карьере Максима значится порядка 50 различных кинопроектов, трудно назвать его популярным актером. Несколько главных ролей в известных фильмах – пока таковы успехи. Но артист только разменял пятый десяток, и поклонники уверены, что звездный час впереди.

Избранная фильмография

2008 – «Все умрут, а я останусь» (Саша)

2009 – «Невеста любой ценой» (Костя)

2010 – «Брестская крепость» (Николай)

2012 – «Обратная сторона Луны» (Гена)

2013 – «Елки 3» (Миша)

2015 – «Метод» (Таксист)

2016 – «Полицейский с Рублевки» (Костя)

2016 – «Ольга» (Гриша)

Актер сегодня

Максим Костромыкин занят одновременно в несколько проектах. В 2019 году со многими блогерами и комедийными актерами снялся в сериале «Толя-Робот». В 2020 году на экране выйдет сериал «Перевал Дятлова» - Максим сыграет одного из членов печально знаменитой группы ученого Дятлова. Также появится в новом кинопроекте Александра Карпиловского «Курорт цвета хаки».