Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Максим Александрович Костромыкин

актер
Максим Александрович Костромыкин

Биография

Максим Костромыкин – российский актер, к которому известность пришла неожиданно. Долгое время он снимался в популярных фильмах и сериалах, однако ему доставались второстепенные роли. Мало кто из зрителей замечал актерский талант. Но все изменилось после выхода в свет кинокартины «Брестская крепость», где он сыграл Кольку. В многосерийном проекте «Ольга» телезрители, несомненно, запомнили его романтичного персонажа – водителя катафалка Григория.

Семья

Родители Максима – далекие от кинематографа люди. Вскоре после рождения будущей звезды российского кинематографа мама с папой покинули Казахстан и переехали в Калининград. Здесь и прошло детство мальчика.

Детство и юность

В интервью Костромыкин как-то признался, что в детстве он был далек кинематографа. Его главным увлечением были книги и беготня во дворе с друзьями. Никто и подумать не мог, что маленький весельчак в будущем получит хорошие роли в известных фильмах и сериалах. Но однажды он увлекся школьной самодеятельностью, что предопределило его жизненный путь.

После любительских постановок парень твердо решил, что поступит во ВГИК. Ради осуществления заветной мечты переехал в Москву. Ему удалось проявить талант и поступить на курс Игоря Ясуловича, который известен своим мастерством открывать новых звезд кинематографа. В 2006 году Максим окончил институт и стал дипломированным актером.

Карьера

После учебы Максим не сразу начал сниматься в фильмах и сериала. Поначалу он трудился в театре имени Станиславского. Особенно запомнились его роли в постановках «Холодная осень», а также «Куба – любовь моя». После перехода в ТЮЗ в Москве спектаклей стало гораздо больше, и талантливого артиста приметили известные кинодеятели.

Начало карьеры в кинематографе

В 2003 году Костромыкин получил небольшую роль в фильме «Моя родня». Затем режиссеры активно приглашали актера сниматься в известных сериалах, однако дело ограничивалось игрой неприметных персонажей. Опыт накапливался, и целеустремленный Максим знал, что в скором времени получит звездную роль.

Успех

Сыграв более чем в десяти кинопроектах, Костромыкин так и не стал известен широкой публике. Но все изменил полнометражный фильм «Брестская крепость», где он сыграл роль парнишки Николая. Картина получила восторженные отзывы от кинокритиков и зрителей. Она собрала в прокате около девяти миллионов долларов.

После успеха военной киноленты роли посыпались, словно из рога изобилия. Правда, актеру не доставались основные персонажи. Хотя проекты были знаковыми. Достаточно упомянуть сериалы «Полицейский с Рублевки», «След» и «Обратная сторона Луны». В многосерийном фильме «Ольга» ему предложили сыграть Виталика, возлюбленного главной героини. После выхода кинопроекта в свет многие телезрители полюбили артиста.

Личная жизнь

О личной жизни звезды российских сериалов известно немного. Максим старается избегать внимания общественности, журналистам с трудом удается узнать о его хобби и интересах. Даже странички в социальной сети он не ведет. Единственное исключение он делает для «Фейсбук», где самостоятельно ведет профиль, однако ценной информации о личной жизни там нет.

Интересные факты

  • После ухода из театра Станиславского Максим продолжать иногда появляться там, но уже в качестве приглашенного актера.
  • Костромыкин живет в Москве. В интервью часто говорит о том, что из-за съемок в фильмах и сериалах у него не остается времени на романы с девушками.
  • Предпочитает больше сниматься в сериалах, нежели в полнометражных фильмах. Вероятно, с этим связано отсутствие большого количества свободного времени.
  • Пока не имеет значимых наград в кинематографе. Однако критики высоко оценивают роли артиста.


Роли 

Хотя в карьере Максима значится порядка 50 различных кинопроектов, трудно назвать его популярным актером. Несколько главных ролей в известных фильмах – пока таковы успехи. Но артист только разменял пятый десяток, и поклонники уверены, что звездный час впереди.

Избранная фильмография

2008 – «Все умрут, а я останусь» (Саша)

2009 – «Невеста любой ценой» (Костя)

2010 – «Брестская крепость» (Николай)

2012 – «Обратная сторона Луны» (Гена)

2013 – «Елки 3» (Миша)

2015 – «Метод» (Таксист)

2016 – «Полицейский с Рублевки» (Костя)

2016 – «Ольга» (Гриша)

Актер сегодня

Максим Костромыкин занят одновременно в несколько проектах. В 2019 году со многими блогерами и комедийными актерами снялся в сериале «Толя-Робот». В 2020 году на экране выйдет сериал «Перевал Дятлова» - Максим сыграет одного из членов печально знаменитой группы ученого Дятлова. Также появится в новом кинопроекте Александра Карпиловского «Курорт цвета хаки».

Стало известно о будущем сериала "Ольга"

Стало известно о будущем сериала "Ольга"
Актер Максим Костромыкин поделился сведениями о ситкоме. Возможно, сериал "Ольга" зайдет на новый сезон. В теленовелле Максим Костромыкин сыграл роль влюбленного в главную героиню Григория Юсупова.

Устроившаяся курьером звезда сериала "Ольга": Шапку на лоб, чтобы не узнали

Устроившаяся курьером звезда сериала "Ольга": Шапку на лоб, чтобы не узнали
Максим Костромыкин развеял миф о том, что артисты купаются в деньгах. Звезде сериала "Ольга" в перерывах между съемками работает не по профессии. В свежем интервью Максим отметил, что не все актеры получают баснословные гонорары.

40-летняя звезда сериала "Ольга" покупает квартиру ради молоденькой невесты-студентки

40-летняя звезда сериала "Ольга" покупает квартиру ради молоденькой невесты-студентки
Исполнитель роли Гриши-гробовщика в сериале "Ольга" собрался обзавестись собственной жилплощадью. Судя по всему, Максим Костромыкин вновь попытается построить семью. 40-летний артист уже был женат.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения