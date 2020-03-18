Рассказавшая о раке звезда сериала "Каменская" пережила новое потрясение

Как сообщила Регина Мянник стражам порядка, ее ассистент, 25-летний Дмитрий Кульш, пропал после вечеринки. В последний раз знаменитость видела приятеля в четыре часа ночи в клубе "Руки вверх". Молодой мужчина вызвал такси к заведению, сел в машину и больше его никто не видел.
Дмитрий не появлялся в театре несколько дней. Регина звонила и писала ассистенту, но тот не отвечал. На третий день после пропажи звезда сериала "Каменская" обратилась к стражам порядка.
Спустя время Кульша нашли, об этом сообщила сама перепуганная Мянник. Что случилось с мужчиной – не известно, сообщает сайт "Комсомольская правда". Интересно, что в соцсетях помощник артистки как ни в чем не бывало публикует фото и видео.
Напомним, несколько лет назад стало известно, что у звезды сериала "Каменская" нашли онкологическое заболевание. О раке Регина Мянник рассказала на шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Знаменитость нашла на теле странные пятна и обратилась к бывшему мужу, который по образованию медик. Экс-супруг посоветовал пройти обследование, оказалось, что у актрисы рак кожи. Регине Мянник удалось победить болезнь.
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