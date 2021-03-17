Стресс расшатал психику: Марина Федункив превращается в затворницу из-за депрессии

До переезда в Москву жизнь актрисы складывалась не лучшим образом. В Перми Марина Федункив трудилась сначала воспитателем, потом прачкой, работала на овощебазе. Артистке постоянно приходилось спасать гражданского мужа от различного рода зависимостей. Однажды, устав от безденежья, Марина Федункив рванула покорять столицу. Роль в сериале "Реальные пацаны" прославила актрису и обеспечила ей развитие дальнейшей кинокарьеры.
Между тем перенесенные в прошлом трудности оставили неизгладимый след в душе Марины Федункив. Постоянный стресс расшатал психику актрисы. У звезды сериала "Реальные пацаны" появилась склонность к депрессивным состояниям.
Временами Марина впадает в состояние апатии. В такие моменты знаменитость превращается в затворницу – она подолгу не выходит из квартиры. Корреспонденту телеканала "Пятница" звезда призналась, что ранее самостоятельно выбиралась из депрессии.
Звезда сериала "Реальные пацаны" искренне не понимает, за что ее любят зрители. Федункив считает, что не делает ничего особенного.
Как писали "Дни.ру", недавно на безымянном пальце правой руки Марины Федункив заметили кольцо, похожее на помолвочное. Репортеры попытались выяснить у артистки подробности появления украшения. Звезда сериала "Реальные пацаны" ушла от ответа.
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