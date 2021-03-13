"Не скажу!": Марина Федункив похвасталась кольцом на безымянном пальце

Сама же актриса не решилась на откровенный разговор. Всеми известная юмористка лишь ускользнула от ответа и не стала комментировать предстоящую свадьбу с таинственны незнакомцем.
Известно, что Марина Федункив не делится подробностями личной жизни и крайне редко посещает светские мероприятия в компании ухажеров. О появлении дорогого кольца актриса так и не рассказала. Однако она лукаво улыбнулась и игриво произнесла: "Не скажу!", покрутив рукой перед интервьюером.
На остальные вопросы Федункив быстро нашла конструктивные ответы. Актриса призналась, что обожает смешных и харизматичных мужчин. Остается только гадать, проходит ли новый избранник звезды по этим критериям.
"Мы должны понимать друг друга. Человек должен быть с чувством юмора, щедрым, добрым и уметь постоять за женщину и за семью. Такая "мягкая скала". Сторона, направленная к недоброжелателям – скала, а ко мне совсем другая", – подытожила артистка.
Несмотря на романтический настрой Марины, главной целью этого года она назвала гастроли по России с концертной программой. Федункив уделяет много времени исполнению песен, не забывая об актерской карьере. Артистка намекнула, что совсем скоро раскроет все карты и поделится радостными новостями со своими поклонниками. А пока юмористка скрывает личность суженного и направляет все свои силы в рабочее русло.
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