Федункив о драме в жизни: "В самые тяжелые моменты я шла в кадр и играла"

Актриса Марина Федункив поделилась впечатлениями от работы и рассказала о трудностях, с которыми пришлось бороться. Звезда оценила влияние комедийных проектов на ее жизнь.

Роль мамы Коляна в сериале "Реальные пацаны" принесла Марине Федункив широкую известность. История о простых уральских парнях, с которыми постоянно случаются передряги, нашла отклик в сердцах многих россиян. После выхода сериала Марина Федункив стала востребованной актрисой и снялась в разных комедийных кинокартинах. При этом женщина была бы рада выйти из юмористического амплуа, но предложений сыграть в драмах и триллерах ей все еще не поступало.

Тем не менее звезда не расстраивается – шутить в кадре тоже большая задача, с которой порой непросто справляться. В жизни у Марины Федункив было немало горестей и два неудачных брака. В моменты, когда негативные эмоции одолевали, актрису выручали комедийные роли. Женщина оставляла за кадром переживания и начинала профессионально балагурить как ни в чем не бывало.

Не так давно знаменитость решила проявить себя в качестве певицы. У 49-летней артистки есть мечта – записать несколько удачных хитов на одной из шведских музыкальных студий. Вокальное творчество звезды тоже развивается в комедийном формате, поскольку она считает, что веселых треков в России должно быть больше. "Народу непросто, и лишний повод улыбнуться не помешает. Примерно с такими же мыслями даже в самые тяжелые моменты я шла в кадр и играла.", – призналась Марина Федункив.

