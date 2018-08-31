Бенедикт Камбербэтч станет отцом третий раз

Знаменитый актер Бенедикт Камбербэтч вновь станет папой. Слухи о беременности супруги артиста Софи Хантер подтвердились. Пара ждет пополнение.
Стоит отметить, что 42-летнему артисту удавалось не афишировать свой роман с Софи Хантер на протяжении целого года. Свадьба молодых состоялась в День святого Валентина в 2015 году, передает teleprogramma.pro.
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