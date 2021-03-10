Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь

Популярная актриса среди ночи записала пугающее видеообращение к поклонникам. Лежа в кровати, знаменитость сообщила, что находится на "смертном одре". Слабым голосом Настасья Самбурская поведала, что у нее случился приступ артериальной гипертензии.
Звезда сериала "Универ. Новая общага" рассказала, что ее давление повысилось до 160 миллиметров ртутного столба. Настасья позвонила на станцию скорой помощи. Самбурская больше часа ждала медиков. В личном "Инстаграм" звезда пошутила, что старость, в отличие от скорой, пришла к ней вовремя.
Спустя время звезда сериала опубликовала снимок в "Сторис", который сообщал, что врачи все-таки приехали. Над укрытой одеялом Настасьей Самбурской склонился доктор. Медик измерял давление актрисы. Больше на связь с поклонниками знаменитость не выходила.
Напомним, неделю назад звезда сериала "Универ. Новая общага" отметила 34-летие. Артистка устроила веселую вечеринку, на которую пригласила звездных друзей. На дне рождения Настасьи Самбурской был довольно странный дресс-код: присутствующие были одеты в "бомж-стиле".
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