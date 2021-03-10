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Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь

Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь

Звезда сериала "Универ. Новая общага" внезапно почувствовала недомогание. Актриса Настасья Самбурская рассказала, что не сразу смогла получить медицинскую помощь.
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Популярная актриса среди ночи записала пугающее видеообращение к поклонникам. Лежа в кровати, знаменитость сообщила, что находится на "смертном одре". Слабым голосом Настасья Самбурская поведала, что у нее случился приступ артериальной гипертензии.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Звезда сериала "Универ. Новая общага" рассказала, что ее давление повысилось до 160 миллиметров ртутного столба. Настасья позвонила на станцию скорой помощи. Самбурская больше часа ждала медиков. В личном "Инстаграм" звезда пошутила, что старость, в отличие от скорой, пришла к ней вовремя.

Спустя время звезда сериала опубликовала снимок в "Сторис", который сообщал, что врачи все-таки приехали. Над укрытой одеялом Настасьей Самбурской склонился доктор. Медик измерял давление актрисы. Больше на связь с поклонниками знаменитость не выходила.

Напомним, неделю назад звезда сериала "Универ. Новая общага" отметила 34-летие. Артистка устроила веселую вечеринку, на которую пригласила звездных друзей. На дне рождения Настасьи Самбурской был довольно странный дресс-код: присутствующие были одеты в "бомж-стиле".

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Настасья Самбурская. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2021, 14:13 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии

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