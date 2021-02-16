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Разоблачили: вскрылась настоящая фамилия Самбурской

Разоблачили: вскрылась настоящая фамилия Самбурской

Настасья Самбурская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Настасья Самбурская пережила в детстве много плохого, поэтому не любит ворошить прошлое. И вот, сенсация: оказывается, артистка долгие годы скрывала свою реальную фамилию от поклонников.
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Правду раскрыла правозащитница Екатерина Гордон. Ранее знаменитость решила судиться со своим продюсером Виктором Дробышем. Адвокат же взялась за его дело.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Россияне заметили, что Настасья оказалась вовсе Самбурской. По паспорту певица и актриса – Анастасия Терехова.

Взять псевдоним у знаменитости было несколько причин. Будущая звезда хотела иметь более звучные имя и фамилию. А еще ей хотелось забыть о непутевых родителях.

Дело в том, что Настасья Самбурская не поддерживает связь с матерью, а ее отца посадили за решетку, когда девочке было пять лет. Детство исполнительницы было ужасным. Ребенка били и оскорбляли. Разумеется, об этом времени актрисе не хочется вспоминать.

Напомним, ранее журналистам удалось рассекретить личность избранника знаменитости. Выяснилось, что новым бойфрендом Настасьи Самбурской стал 39-летний бизнес-тренер Илья Бурмистров.

Звезда стала публиковать в соцсети снимки с ним, но лицо и личность мужчины не разглашала. Известно, что актриса провела с ним новогодние каникулы на Мальдивах, сходила в спортзал и даже сфотографировала в постели.

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Автор: 16 февраля 2021, 16:32 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
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Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии

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