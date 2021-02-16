Разоблачили: вскрылась настоящая фамилия Самбурской

Настасья Самбурская пережила в детстве много плохого, поэтому не любит ворошить прошлое. И вот, сенсация: оказывается, артистка долгие годы скрывала свою реальную фамилию от поклонников.

Правду раскрыла правозащитница Екатерина Гордон. Ранее знаменитость решила судиться со своим продюсером Виктором Дробышем. Адвокат же взялась за его дело.



Россияне заметили, что Настасья оказалась вовсе Самбурской. По паспорту певица и актриса – Анастасия Терехова.

Взять псевдоним у знаменитости было несколько причин. Будущая звезда хотела иметь более звучные имя и фамилию. А еще ей хотелось забыть о непутевых родителях.

Дело в том, что Настасья Самбурская не поддерживает связь с матерью, а ее отца посадили за решетку, когда девочке было пять лет. Детство исполнительницы было ужасным. Ребенка били и оскорбляли. Разумеется, об этом времени актрисе не хочется вспоминать.

Напомним, ранее журналистам удалось рассекретить личность избранника знаменитости. Выяснилось, что новым бойфрендом Настасьи Самбурской стал 39-летний бизнес-тренер Илья Бурмистров.

Звезда стала публиковать в соцсети снимки с ним, но лицо и личность мужчины не разглашала. Известно, что актриса провела с ним новогодние каникулы на Мальдивах, сходила в спортзал и даже сфотографировала в постели.