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Шоу-бизнес
Раскрыта личность таинственного любовника Самбурской

Раскрыта личность таинственного любовника Самбурской

Настасья Самбурская. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Последнее время в инстаграм-аккаунте Настасьи Самбурской стал появляться таинственный мужчина. Артистка провела с ним новогодние каникулы на Мальдивах, сходила в спортзал и даже сфотографировала в своей постели.
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Лицо возлюбленного актриса всегда предусмотрительно скрывала – то смайликом, то другими подручными средствами. Однако журналистам все равно удалось вычислить личность молодого человека звезды.

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Как оказалось, новым ухажером Настасьи Самбурской стал 39-летний бизнес-тренер Илья Бурмистров. Он долгое время строил карьеру в модной индустрии и сотрудничал со многими люксовыми брендами. В настоящее время мужчина владеет небольшой компанией, которая занимается консультациями для предпринимателей. Также Бурмистров преподает в школе бизнеса.

Стоит отметить, что впервые пара попала в объективы в декабре прошлого года. Их засняли во время совместного ужина в одном из московских ресторанов. На этот раз парочку застукали на выходе из театра.

Судя по фотографиям, которые удалось сделать папарацци, Илья Бурмистров дождался Настасью Самбурскую после спектакля "Охота на мужчина". Актриса отпустила своего водителя с машиной, затем пара пересела на такси и отправилась в ресторан. Вернулась артистка домой после полуночи, вместе с ней в подъезд зашел и возлюбленный.

Напомним, Настасья Самбурская всегда оберегала личную жизнь от посторонних глаз. При этом девушка часто высказывалась по поводу того, каким должен быть мужчина ее мечты. Например, недавно актриса заявила, что не смогла бы быть вместе с простым военным или пожарным.

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Автор: 15 февраля 2021, 19:04 Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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