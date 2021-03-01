Похожи на папу: Кидман впервые за долгое время показала подросших детей

Накануне в США состоялась 78-я церемония вручения наград за заслуги в области кино и телевидения. В связи с пандемией коронавирусной инфекции мероприятие прошло в онлайн-формате. На сцену "Золотого глобуса" выходили, только ведущие и звезды, объявляющие результаты. Номинанты и другие гости вечера следили за происходящим из своих домов.
Так 53-летняя Николь Кидман вышла на связь из собственной гостиной. Рядом с артисткой были муж Кит Урбан и младшие дочери – Сандей, которой уже 12 лет, десятилетняя Фейт. Голливудская дива впервые за долгое время показала отпрысков. Наследницы знаменитости заметно повзрослели. Девочки, как показалось, очень похожи на папу.
Николь Кидман была номинирована на "Золотой глобус" за главную роль в сериале "Отыграть назад". К большому сожалению для поклонников, статуэтку она уступила 24-летней актрисе Ане Тейлор-Джой – звезде сериала "Ход королевы".
Напомним, в браке с Томом Крузом Николь Кидман усыновила двоих детей – Коннора и Изабеллу. После развода родителей, отпрыски остались с папой. Круз отстоял свое право жить с чадами через суд. Коннор и Изабелла поддерживают связь с Николь, однако мамой ее называть перестали.
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