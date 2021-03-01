"Судьба поставила очень жирную точку": Дронов о надеждах вернуться в "Воронины"

В проекте актер снимался более десяти лет. Сериал, по словам Георгия Дронова, – самая масштабная и длительная работа в его творческой биографии. «Я называю последующее время жизнью после «Ворониных», – признался артист в свежем интервью.
Дронов отметил, что любимый многими ситком больше не порадует зрителей новыми сериями. После смерти Бориса Клюева, который играл роль отца семейства, исчезла даже самая малая надежда на продолжение. Георгий Дронов не скрывает своего сожаления из-за случившегося.
«Судьба поставила на нашем сериале очень жирную точку», – рассудил актер.
Георгий Дронов благодарит Фортуну, которая подарила ему возможность поработать с талантливейшим Борисом Клюевым. На съемках сериала «Воронины» артист многому научился у старшего коллеги.
Впрочем, образ Кости, которого он воплотил в «Ворониных», Георгий Дронов не считает самым ярким в карьере. Интересной для него была роль в сериале «Саша и Маша». Персонаж в этой картине, на взгляд артиста, был необычнее.
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