Георгий Александрович Дронов актер

Биография

Георгий Дронов – это актер, который стал знаменитым благодаря сериалам «Саша+Маша» и «Воронины». Забавные ситкомы, посвященные самым обычным людям и семейным проблемам, получили признание зрителей и критиков, и даже стали источниками популярных Интернет-мемов.

Семья

Родители актера – Светлана и Александр Дроновы. Они не имеют никакого отношения к миру искусства.

Детство и юность

Георгий Дронов – коренной москвич, всю жизнь живет в столице. Будущая звезда ситкомов появился на свет в апреле 1971 года. Его родители никак не были связаны с кино или телевидением, отец и вовсе мечтал, что сын пойдет по его стопам и займется точными науками. Но Егор (так его называют в семье) хотел получить гуманитарное образование. И после окончания школы выбрал московский институт культуры. Правда, учился он на режиссерском факультете, и даже не думал, что когда-то о нем будут писать новости.

Еще во время учебы Егор понял, что он хочет не только ставить фильмы или спектакли, но и самому в них играть. Поэтому после получения диплома он поступил уже в училище им. Щепкина, где учился в мастерской Коршунова.

Карьера

Георгий Дронов очень рано начал карьеру. Ему повезло работать с лучшими мастерами отечественного кинематографа, и вскоре о нем уже писали новости.

Театральная карьера

Георгий Дронов дебютировал на театральной сцене рано, в пьесе «Записки сумасшедшего, когда ему было всего 19 лет. Тогда он сыграл совсем небольшую роль, но ему понравились те ощущения, которые могут дать только театральные подмостки. Именно после успеха своего дебютного спектакля юноша задумался об актерской карьере.

После того, как Егор окончил «Щепку», он несколько лет служил в «Театре на Юго-Западе», а потом перешел Государственный академический Малый театр. В настоящее время он занят в спектаклях «Независимого театрального проекта».

Карьера в кино

Первый фильм Георгия – это знаменитая комедия Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода…» Роль у Егора была крошечная, газетчика, но запоминающаяся – многие молодые актеры мечтают о таком старте. Тем более, что через несколько лет был еще один фильм, заслуживший даже международное признание – «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. У мэтра отечественного кинематографа Егор снимался еще в одной ленте – «Сибирский цирюльник». Фильм действительно стал популярным, и актер, сыгравший там роль юнкера Назарова, считал, что теперь ему будут поступать более интересные предложения.

Однако прорыва в его карьере не случилось, роли ему надо было искать самостоятельно. В основном это были различные ситкомы и даже романтические комедии. И один из таких проектов – сериал «Саша+Маша» сделал актера по-настоящему знаменитым – о нем писали массово новости в Интернете. Хотя никто из участников ситкома особых надежд на эту картину не возлагал. Затем последовал сериал «Воронины», а затем множество других интересных работ.

Личная жизнь

Сегодня светские новости редко публикуют сплетни о личной жизни Георгия. Но в начале 2000-х он часто становился героем статей в бульварных изданиях.

Первый брак с Татьяной Мирошниковой

Несколько лет Георгий Дронов состоял в гражданском браке с Татьяной Мирошниковой. Хотя она училась в театральном вузе, в дальнейшем его супруга решила связать карьеру с телевидением и стала телеведущей рейтинговой программы «События» на ТВЦ. К сожалению, именно ее работа и стала причиной расставания супругов. Татьяна очень много времени посвящала своей карьере, в то время как Георгий мечтал об уютном доме и детях. Супруги расстались друзьями и никаких комментариев на тему этих отношений не дают.

Второй брак

В 2010 году Георгий встретил свою нынешнюю супруг Ладу. Вскоре пара сыграла свадьбу, и через год у них родилась дочь Алиса, а еще через полтора года – сын Федор. Актер воспитывает и ребенка Лады от первого брака – дочь Юлию.

Роли в кино

Хотя Георгий Дронов старается выбирать разноплановые фильмы, в наибольшей степени его талант раскрывается именно в комедиях – к этому жанру относится большинство лент в его фильмографии.

Фильмы

Георгий Дронов сыграл в таких кинолентах как:

Фильм «Утомленные солнцем» - танкист.

«Сибирский цирюльник» - юнкер Назаров.

Фильм «Ночной дозор» и «Дневной дозор» - аналитик Толя.

«Самый лучший фильм» - Антон Городецкий.

Фильм «Дикари» - Роберт.

Фильм «Жених» - Ляпичев.

«Любовницы» - Валентин.

Сериалы

В основном Георгий Дронов играет в ситкомах, в некоторых из них он выступает в качестве режиссера. В его фильмографию входят такие проекты как:

Сериал «Саша+Маша» - Саша.

«Счастливы вместе» - Гоша Булкин.

Сериал «Пляж» - майор полиции Андрей Гошко.

«Молодожены» и «Воронины» - Костя Воронин.

Сериал «Одна за всех» - Сергей.

Интересные факты

Сейчас новости в основном сообщают об успехах Георгия в актерской профессии. Но на самом деле Егор, получивший режиссерское образование, иногда возвращается и к этому амплуа. А еще из различных его интервью можно узнать, что:

В школе будущий артист ситкомов учился плохо, у него было типичное дворовое детство, в котором места для уроков не находилось, а спасала его только очень хорошая память.

Родители хотели, чтобы сын поступал в «Бауманку», но Георгий никогда не испытывал тяги к точным наукам.

В детстве будущую звезду комедии переучивали – он был левшой.

В течение длительного времени артист конкурировал за роли с Алексеем Кравченко. При схожем типаже, если Алексей на пробы приходил первым, то сразу получал роль.

И еще один интересный факт – у Егора есть собственный ритуал. Если он играет на сцене, то в театр приезжает за два часа до начала спектакля. И обязательно делает эмоциональную разминку перед тем, как выйти на сцену.

Актер сегодня

Свою страницу в Инстаграме артист не ведет, но зато регулярно в СМИ публикуются новости о работах Георгия Дронова. В последние несколько лет он пытается выходить за границы своего прежнего амплуа, пробовать себя в новых жанрах. Например, в 2018 году на экраны вышла военная драма «321-я сибирская» о солдатах, воевавших на Волге в 1942 году, где актер великолепно сыграл серьезную роль. Также сравнительно недавно появились новости о проекте «Отчаянные» криминальной драме, в которой Георгий Дронов сыграл доктора Брагина.