Кто и как зарабатывает: Волкова из "Ворониных" раскрыла любопытные данные об артистах

Звезда сериала "Воронины" показала изнанку производства сериалов и кино. Екатерина Волкова рассказала, как зарабатывают артисты.

По словам знаменитости, сегодня артист может зарабатывать, играя в театре, снимаясь в кино и сериалах, а также участвуя в рекламе. По словам Екатерины Волковой, гонорары актеров зависят от степени их узнаваемости аудиторией.

Работа в государственных театрах, как призналась звезда "Ворониных", наименее прибыльная. Оклад там может составлять всего 25-30 тысяч. Есть надбавки, но они не особо спасают ситуацию. Также необходимость периодически выходить на сцену лишает актера возможности трудиться где-то еще. С другой стороны, постоянные члены труппы гостеатров защищены от форс-мажоров. Например, в пандемию, сидя дома, они получали зарплату. "Пока все остальные сосали лапу", – отметила Екатерина Волкова в личном микроблоге.

Артист, работающий в антрепризе, не имеет стабильного дохода. Ему платят за участие в спектакле. Актер, которого мало знают, зарабатывает от пяти до 12 тысяч за выход. Артисты с именем получают гораздо больше, но суммы далеко не астрономические.

В кино и сериалах платят за съемочную смену. Рабочий день на площадке длится по 12-14 часов. Часто члены творческого коллектива картины прерываются только на сон. Артисты мирятся с тяжелыми условиями, так как конкуренция слишком велика, и продюсеры с удовольствием этим пользуются.

Начинающий артист за смену на площадке получает от трех до семи тысяч рублей. Специалист с небольшим опытом работы в ролях второго плана может рассчитывать на 15-20 тысяч. Лица узнаваемые зарабатывают за день от 50 до ста тысяч, настоящие звезды 150-250 тысяч.

Екатерина Волкова перечислила детали, которые могут влиять на зарплату работников кадра. Так, например, на размере гонораров отражается величина бюджета проекта в целом, объем роли, а также то, где и как будет транслироваться уже снятый проект. Например, в сериалах для федеральных каналов платят больше.

Сниматься в рекламе соглашаются не все. Некоторым артистам браться за такую работу не позволяют амбиции. Неизвестные артисты получают по 35-50 тысяч рублей за ролик. За эти деньги актеры передают бренду право на использование своего изображения на определенный срок. Что касается больших звезд, то здесь рекламщики предлагают индивидуальные условия.