Звезда сериала "Ольга" сообщила о борьбе с раком

По словам актрисы, в декабре ее матери поставили неутешительный диагноз – рак. Онкологию выявили во время обследования перед плановой операцией. Две недели назад у родительницы Алины Алексеевой случился приступ. Актриса была в шоке и с трудом собралась, чтобы найти родственнице подходящее место для госпитализации.
"Я приехала, в панике носилась по квартире", – сообщила о своем состоянии звезда сериала "Ольга".
Друзья Алины помогли отыскать нужную клинику. Матери Алексеевой уже сделали операцию. Некоторое время женщина лежала в реанимации, а неделю назад ее выписали домой.
Сейчас артистка постоянно находится рядом с родительницей. Звезде ситкома "Ольга" пришлось забросить соцсети. Артистка подчеркнула, что на данный момент ей не до них.
Актриса долго думала рассказывать ли об ужасах, через которые ей и ее родительнице пришлось пройти. Алина Алексеева решила обнародовать правду, чтобы помочь людям, которые могут столкнуться с подобными проблемами. Звезда сериала "Ольга" обещала чуть позже сообщить о симптомах, на которые не обращали внимания, о предположительном диагнозе и ошибках в лечении. "И, если (не дай бог) вас это коснется, вы будете хоть немного подготовлены", – отметила Алина Алексеева.
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