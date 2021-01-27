Умер актер сериала "Молодежка": подробности

Трагическую новость подтвердила подруга артиста, Ольга Битюцкая. По ее словам, Юрий Лахин какое-то время назад заразился коронавирусной инфекцией. Звезда кино и сериалов лечилась дома.
В какой-то момент артисту стало хуже. Лахина госпитализировали. Битюцкая сообщила, что в больнице у актера обнаружили поражение легких. Медики до последнего боролись за жизнь пациента.
"И вот, не смогли его спасти, к сожалению, сегодня утром его не стало", – отметила подруга звезды сериала "Молодежка".
Ольга Битюцкая и Юрий Лахин дружили много лет. Их знакомство произошло в Свердловском театральном училище. Там же училась и жена звезды сериалов – Елена Борисова.
Супруга Лахина убита горем. Юрий и Елена много лет жили душа в душу. Битюцкая считает, что они были двумя половинками одного целого.
Подруга Юрия Лахина считает, что тот не смог реализовать до конца свой талант. Артист служил в "Сатириконе" и в Театре на Покровке. В творческой биографии актера 32 проекта, среди них: "Верни мою любовь", "Вечный зов", "Громовы", "Молодежка". О том, когда и где будет похоронен Юрий Лахин, пока ничего не известно.
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